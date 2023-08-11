Google начал блокировать сервисы компаний из России

Со стороны Google массовая блокировка началась в ночь с 10 августа.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников “Ъ”.