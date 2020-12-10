Google назвал самые популярные запросы россиян в 2020 году

Чаще всего россиян в 2020 году интересовало «как сажать картошку». Этот запрос в категории запросов «как…» стал самым популярным по подсчетам Google, пишут « Известия ».

Запрос о том, как сажать картошку, обогнал вопросы о том, как сшить медицинскую маску.

Третье место оказалось за запросом «как получить пропуск», далее — «как встать на биржу труда».

Также в списке популярных: «как вернуть обоняние», «как получить пособие по безработице», «как получить выплату на ребенка», «как записаться в МФЦ», «как освятить кулич дома» и «как играть в Among Us».

Чаще всего пользователи описывали уходящий год словом «неопределенность».

В рейтинге событий 2020 года первое место получил коронавирус, на второй месте — выборы в США, на третьем — поправки к Конституции РФ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор продолжает войну с Google.