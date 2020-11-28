Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Роскомнадзор продолжает войну с Google, чиновники нашли в сети рекламу наркотиков

Надзорное ведомство продолжает предъявлять громкие претензии глобальному игроку медиарынка Google. На этот раз Роскомнадзор потребовал от оператора удалить рекламы наркотических веществ в доменных зонах .com и .ru.

Google
Google
СС0

Как подчеркнули в Роскомнадзре, о появлении рекламы наркотических сайтов в ведомство сообщила общественная организация «Лига безопасного интернета».

Роскомнадзор потребовал от Google не только удалить ненадлежащую рекламу, но проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.

Как поспешили порадоваться в федеральной структуре, «доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, уже ограничен».

Как Роскомнадзор воюет с Google

В октябре Роскомнадзор наехал на Google из-за блокировки документального фильма телеканала Russia Today про американскую жизнь.

В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес глобального медийного игрока с требованием снять ограничения в отношении программ российского журналиста, ведущего телеканала «Россия» Владимира Соловьева.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость