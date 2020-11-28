Роскомнадзор продолжает войну с Google, чиновники нашли в сети рекламу наркотиков

Как подчеркнули в Роскомнадзре, о появлении рекламы наркотических сайтов в ведомство сообщила общественная организация «Лига безопасного интернета».
Роскомнадзор потребовал от Google не только удалить ненадлежащую рекламу, но проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.
Как поспешили порадоваться в федеральной структуре, «доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, уже ограничен».
Как Роскомнадзор воюет с Google
В октябре Роскомнадзор наехал на Google из-за блокировки документального фильма телеканала Russia Today про американскую жизнь.
В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес глобального медийного игрока с требованием снять ограничения в отношении программ российского журналиста, ведущего телеканала «Россия» Владимира Соловьева.