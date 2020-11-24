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Жизнь

Роскомнадзор ввязался в драку с Google из-за канала Соловьева

Роскомнадзор направил письмо в адрес глобального медийного игрока, компании Google с требованием снять ограничения в отношении программ российского журналиста, ведущего телеканала «Россия» Владимира Соловьева.

Соловьев заплакал во время эфира.
Соловьев заплакал во время эфира.
кадр из видео.

Поводом для очередной схватки в интернет-пространстве стало то, что с октября видеоматериалы канала Владимира Соловьева не попадают на YouTube в раздел «В тренде».

«Хотя ранее это происходило регулярно», — подчеркивают в Роскомнадзоре. Поэтому в российском ведомстве эту ситуацию трактуют как ограничение свободы распространения материалов на канале YouTube (принадлежит Google).

По мнению Роскомнадзора, видеохостинг обязан привести правила своей площадки в соответствие с российским законодательством о СМИ,

Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
duma.gov.ru

Одновременно стало известно, что по инициативе Роскомнадзора в Госдуму попал законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ.

Якобы действия на территории РФ отельных зарубежных интернет-компаний нарушают 29 статью Конституции РФ («Свобода мысли и слова»).

Если законопроект будет принят, то в ситуациях с ограничением доступа к контенту владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем. И тогда они будут оштрафованы и попадут в соответствующий реестр.

Ранее Роскомнадзор наехал на Google из-за блокировки документального фильма телеканала Russia Today про американскую жизнь.

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