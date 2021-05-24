Google подал иск против Роскомнадзора, потребовавшего удалить данные о митингах

Корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах, сообщает « Коммерсант ».

Как отмечает издание, американская корпорация впервые подала иск против ведомства — ранее выступала только в качестве ответчика.

Роскомнадзор пояснил, что требовал заблокировать ссылки на основании требований Генпрокуратуры.

«Юристы считают, что изменение стратегии Google связано с усилением давления властей на сервисы компании. По их мнению, компания может продолжить разбирательство в международных судах», — отмечает издание.

11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля.

Согласно определению суда, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу.

Ранее Роскомнадзор изучил видео на PornHub и нашел оскорбление власти и чувств верующих.