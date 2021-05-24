Google подал иск против Роскомнадзора, потребовавшего удалить данные о митингах

Как отмечает издание, американская корпорация впервые подала иск против ведомства — ранее выступала только в качестве ответчика.
Роскомнадзор пояснил, что требовал заблокировать ссылки на основании требований Генпрокуратуры.
«Юристы считают, что изменение стратегии Google связано с усилением давления властей на сервисы компании. По их мнению, компания может продолжить разбирательство в международных судах», — отмечает издание.
11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля.
Согласно определению суда, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу.
Ранее Роскомнадзор изучил видео на PornHub и нашел оскорбление власти и чувств верующих.