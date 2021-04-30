Роскомнадзор изучил видео на PornHub и нашел оскорбление власти и чувств верующих

Письма с просьбой проверить порнографию Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД.

«В Генпрокуратуру направили письмо с просьбой провести экспертизу двух видеороликов на PornHub, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. Речь о клипах, которые потенциально подпадают под статью „Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий“. СК попросили рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видео», — отмечает издание.

Внимание также привлекли три ролика, в которых главные герои демонстрируют наркотические вещества и способы их употребления («Пропаганда наркотических средств»). Ссылки на порнографию направили в МВД.

Кроме того, Роскомнадзор попросил проверить видео, содержание которого может оскорбить представителей власти России.

Как пояснили изданию эксперты, на PornHub есть сотни спорных видеороликов. Авторы подобного видео специализируются на производстве потенциально противоправного контента.

Примечательно, что «порноделы» быстро реагируют на все происходящее. К примеру, когда мир только начинал говорить о коронавирусе в сети уже появились ролики, в которых действие происходит в китайском Ухане.