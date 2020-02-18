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Жизнь

Google внес легендарное алтайское озеро в топ завораживающих мест России

В честь 15-летнего юбилея сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России, сообщили в пресс-службе Google. В список попало Телецкое озеро.

Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
altzapoved.ru

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах", говорят в компании.

Также в список попал порт «Севкабель» (Санкт-Петербург), река Дон (Ростов-на-Дону), стадион ФК «Краснодар», природный заповедник «Столбы» (Красноярск), Белая башня (Екатеринбург), камень «Ермак» (Пермский край), корабль-музей «Гото Предестинация» (Воронеж), башня Сююмбике (Казань), стрелка Оки и Волги (Нижний Новгород), мост на острове Русский (Владивосток), Каолиновый карьер (Челябинская область), мыс Хобой на острове Ольхон (Иркутская область) и полуостров Рыбачий (Мурманская область).

Ранее altapress.ru показал, что видят аквалангисты на глубине Телецкого озера.

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