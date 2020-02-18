Google внес легендарное алтайское озеро в топ завораживающих мест России

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах", говорят в компании.
Также в список попал порт «Севкабель» (Санкт-Петербург), река Дон (Ростов-на-Дону), стадион ФК «Краснодар», природный заповедник «Столбы» (Красноярск), Белая башня (Екатеринбург), камень «Ермак» (Пермский край), корабль-музей «Гото Предестинация» (Воронеж), башня Сююмбике (Казань), стрелка Оки и Волги (Нижний Новгород), мост на острове Русский (Владивосток), Каолиновый карьер (Челябинская область), мыс Хобой на острове Ольхон (Иркутская область) и полуостров Рыбачий (Мурманская область).
Ранее altapress.ru показал, что видят аквалангисты на глубине Телецкого озера.