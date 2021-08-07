«Горела сцена и зрительный зал»: как в Барнауле тушили вымышленный пожар в Театре драмы

6 августа спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю провели очередные пожарно-тактические учения. В этот раз «тушили» условный пожар в краевом театре драмы.

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в театре драмы загорелась сцена в костюмерной зоне, и огонь стремительно распространился по горючим конструкциям и коммуникациям, в том числе и в зрительный зал.

В результате слаженных действий пожарных расчетов «пожар» был ликвидирован в считанные минуты. В учениях были задействованы более 130 человек личного состава и 31 единица пожарной техники.

«Театр драмы — известное культурное учреждение, в котором может одновременно находиться большое количество людей, у него сложная планировка помещений, а в некоторых — большая пожарная нагрузка. Изучить этот не совсем обычный объект, наладить взаимодействие с персоналом — одна из задач бойцов 1 пожарно-спасательного отряда, которые прибыли сюда по учебной тревоге», — отмечают в МЧС.

5 августа пожарные учения прошли в барнаульском микрорайоне Затон. Там, согласно легенде масштабной тренировки, произошло крушение самолета «Новосибирск — Барнаул».