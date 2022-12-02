2 декабря
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Жизнь

Горько: мужчина потребовал вернуть деньги за свадьбу и драгоценности

Житель Поднебесной мужчина требует от бывшей жены вернуть ему деньги, потраченные на свадьбу, пишет Asia One.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

Их брак продлился всего 33 дня. Мужчина потребовал от уже экс-супруги 98 тыс. долларов, которые потратил он и его родители на торжество.

Чтобы заставить женщину выполнить его требования, китаец повесил плакат на свою машину, подъехал к ее дому и начал кричать в громкоговоритель на всю округу, пишет Газета.Ru.

Также мужчина желает, чтобы бывшая благоверная вернула ему подаренные ранее драгоценности. Почему пара рассталась — не сообщается.

Ранее благодаря знанию русского языка иностранец уличил возлюбленную в измене.

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