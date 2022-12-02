Горько: мужчина потребовал вернуть деньги за свадьбу и драгоценности

Житель Поднебесной мужчина требует от бывшей жены вернуть ему деньги, потраченные на свадьбу, пишет Asia One .

Их брак продлился всего 33 дня. Мужчина потребовал от уже экс-супруги 98 тыс. долларов, которые потратил он и его родители на торжество.

Чтобы заставить женщину выполнить его требования, китаец повесил плакат на свою машину, подъехал к ее дому и начал кричать в громкоговоритель на всю округу, пишет Газета.Ru.

Также мужчина желает, чтобы бывшая благоверная вернула ему подаренные ранее драгоценности. Почему пара рассталась — не сообщается.

Ранее благодаря знанию русского языка иностранец уличил возлюбленную в измене.