Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Любовь зла: благодаря знанию русского языка иностранец уличил возлюбленную в измене

Иностранец рассказал, что смог самостоятельно выучить русский язык и стал встречаться с россиянкой, но они общались только на английском. И благодаря своему знанию он уличил в измене девушку.

Эротика. Женщина. Белье
Эротика. Женщина. Белье
СС0

Мужчина сделал пост на Reddit и сообщил, что учил русский язык без учителя. Отношения с девушкой были хорошими, и он не стал говорить ей, что понимает русский — так как она прекрасно общалась на английском.

«Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне», — пояснил юзер.

Опасения подтвердились — девушка сказала об измене в разговоре с подругой, который велся на русском языке, пишет Lenta.ru.

«Она рассказала, как занималась сексом с другим парнем дважды, пока я уезжал. Говорила, что ей было одиноко и теперь чувствует, что совершила ошибку», — пересказал он разговор.

На это мужчина ей тут же ответил на русском: «Ты совершенно права, что сделала ошибку. И ты сейчас же выметаешься из моей квартиры».

Россиянка была удивлена и тут же начала ругать его за то, что он скрывал свое знание русского и подслушивал личный разговор.

Пользователь пояснил, что приятели посчитали его негодяем за такой поступок. В комментариях большинство согласились с его знакомыми и посчитали, что умышленное умалчивание о знании родного языка возлюбленной было ошибкой.

Так завершилась история любви полиглота.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость