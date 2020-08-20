Любовь зла: благодаря знанию русского языка иностранец уличил возлюбленную в измене

Иностранец рассказал, что смог самостоятельно выучить русский язык и стал встречаться с россиянкой, но они общались только на английском. И благодаря своему знанию он уличил в измене девушку.

Мужчина сделал пост на Reddit и сообщил, что учил русский язык без учителя. Отношения с девушкой были хорошими, и он не стал говорить ей, что понимает русский — так как она прекрасно общалась на английском.

«Я подумал, что раз она не знает о моем понимании русского языка, смогу проверить, действительно ли она мне верна или говорит гадости обо мне», — пояснил юзер.

Опасения подтвердились — девушка сказала об измене в разговоре с подругой, который велся на русском языке, пишет Lenta.ru.

«Она рассказала, как занималась сексом с другим парнем дважды, пока я уезжал. Говорила, что ей было одиноко и теперь чувствует, что совершила ошибку», — пересказал он разговор.

На это мужчина ей тут же ответил на русском: «Ты совершенно права, что сделала ошибку. И ты сейчас же выметаешься из моей квартиры».

Россиянка была удивлена и тут же начала ругать его за то, что он скрывал свое знание русского и подслушивал личный разговор.

Пользователь пояснил, что приятели посчитали его негодяем за такой поступок. В комментариях большинство согласились с его знакомыми и посчитали, что умышленное умалчивание о знании родного языка возлюбленной было ошибкой.

Так завершилась история любви полиглота.