«Горько!»: назван средний возраст вступления россиян в брак

За минувший год зарегистрировали отношения 456,6 тыс. мужчин и 386,6 тыс. женщин такого возраста.
Также вышли замуж 216,2 тыс. женщин и женились 265,5 тыс. мужчин старше 35 лет. В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, пишет polit.ru.
Несовершеннолетними — до 18 лет — зарегистрировали союз 454 юноши и 4,5 тыс. девушек.
Ранее сообщалось, что российский депутат, член «Единой России» украл невесту. Инцидент вызвал широкий резонанс в Ингушетии, так как депутаты парламента сами не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест, а также требовали полного искоренения древнего кавказского обычая.