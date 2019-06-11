«Горько!»: назван средний возраст вступления россиян в брак

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщает , что в 2018 году большинство браков было заключено между россиянами в возрасте от 25 до 34 лет.

За минувший год зарегистрировали отношения 456,6 тыс. мужчин и 386,6 тыс. женщин такого возраста.

Также вышли замуж 216,2 тыс. женщин и женились 265,5 тыс. мужчин старше 35 лет. В возрасте от 18 до 24 лет в брак вступили 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин, пишет polit.ru.

Несовершеннолетними — до 18 лет — зарегистрировали союз 454 юноши и 4,5 тыс. девушек.

Ранее сообщалось, что российский депутат, член «Единой России» украл невесту. Инцидент вызвал широкий резонанс в Ингушетии, так как депутаты парламента сами не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест, а также требовали полного искоренения древнего кавказского обычая.