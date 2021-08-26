Город, как на ладони. В открытом доступе появилась геолокационная карта строек Бийска

Проект был запущен в 2018 году для удобства и информирования горожан. В сервисе «Яндекс. Карты» были отмечены объекты соцкультбыта, школы и дороги, где проводятся какие-либо работы. Сейчас данные обновили и нанесли максимальное количество локаций.

«В нее вошли более ста объектов. Мы, честно говоря, сами удивились. Карта касается абсолютно всех сфер деятельности города — это и ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, дороги и прочее», — отметил глава Бийска Александр Студеникин.

Удобным нововведением стали символические значки, обозначающие сферу, к которой относится объект: медицина, ремонт дорог, освещение, ремонт дворов, комфортная среда и т.д. Каждая метка оснащена выплывающим окном с информационной справкой.

Для формирования карты была проведена кропотливая работа по сбору данных.

«Здесь собрана информация со всех структурных подразделений администрации города Бийска, плюс мы обращались к нашим коллегам в краевые ведомства — в том числе в министерство здравоохранения — чтобы они поделились информацией, как и где они работают по модернизации и по ремонту учреждений здравоохранения», — рассказал БР Павел Сидоренко, начальника пресс-центра администрации Бийска.