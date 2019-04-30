Город не завален марихуаной: глава алтайской полиции не считает наркоситуацию в Барнауле критической

На улицах Барнаула появилось много объявлений с предложениями странной работы. Горожане опасаются, что из них хотят сделать наркокурьеров и считают, что город завален запрещенными веществами. Начальник алтайской полиции Андрей Подолян опроверг эту информацию и рассказал, как его подчиненные борются с наркотиками.

Главный полицейский региона сообщил, что в Алтайском крае выявляют не только закладчиков, но и целые банды наркоторговцев. Недавно в суд ушло уголовное дело об организации преступного сообщества. Там речь шла именно об организованной преступной группе, с четким разделением ролей.

Андрей Подолян отметил: говорить о том, что Барнаул завален наркотиками — неправильно. Наркоситуация в столице края не хуже и не лучше, чем в других регионах страны. Полицейские проводят активную антинаркотическую работу. Так, за первый квартал 2019 года они выявили 822 преступления в сфере наркотиков, изъяли 103 килограмма запрещенных веществ.

Для Алтайского края наиболее распространенным наркотиком остается марихуана, а героин не так характерен из-за его высокой стоимости. Также в последнее время в край стали завозить синтетические наркотики, — заявил генерал-майор.

Чаще всего закладчики синтетических наркотиков работают с небольшими партиями и привлекают для этого людей через интернет. Иногда запрещенные вещества распространяют школьники.

Ранее стало известно, что в Барнауле двух 16-летних подростков обвиняют в покушение на сбыт наркотиков. По данным следствия, в сентябре 2018 года двое учащихся одного из техникумов города переписывались с неизвестным через мессенджер. За деньги они согласились на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Подростки должны были раскладывать тайники-закладки с наркотическими средствами в разных районах города, а затем сообщать об этом заказчику.

Андрей Подолян также отметил, что чаще всего наркотики в Алтайский край завозят из центральной части России.

Напомним, ранее в Новосибирской области сотрудники ФСБ, полиции и спецназа задержали 18 участников группировки наркодилеров. По данным следствия, они сбывали наркотики на территории Алтайского края, а также Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. По информации МВД, группа ежедневно продавал больше 1 тыс. розничных доз. Ежемесячный доход превышал 25 млн рублей.