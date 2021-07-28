«Город, потерявший славу»: в Красноярске выкинули на помойку буквы-символы на крыше дома

В Красноярске собственник офисного здание выкинул на помойку вывеску «Слава городу на Енисее!», что вызвало скорбь и возмущение жителей, сообщает Babr24.com .

Простоявшую более 40 лет советскую вывеску «Слава городу на Енисее!» сняли со здания на проспекте Мира.

Собственник офисного центра заявил, что администрация города потребовала избавиться от старой конструкции, реконструкция которой слишком дорогая.

28 июля красноярцы устроили мемориал — несут цветы к зданию, а на стене появилась фотография с надписью «Город, потерявший славу».

Местные активисты требуют спасти символ города, сделав новую вывеску и сохранив уникальный шрифт.

Красноярский журналист Илья Сураев объяснил, почему ржавые буквы — это важно для Красноярска.

«Потому что это символ. Символ работает как здоровье: его замечаешь, когда оно пропадает и становится хреново. А хреново будет. Сегодня уже появился мем с возложением цветов к надписи „Город, потерявший славу“. Завтра про это напишут столичные блогеры. Припомнят разное, типа разрушенного забора на Троицком кладбище, пушки на горе, елок у администрации, облицовки стелы на Красной площади», — отметил он.

Сибиряк подчеркнул, что «так формируется репутация и теряется идентичность», поскольку город без деталей — это просто набор зданий.

Ранее ежедневную стрельбу из гаубицы «по Красноярску», также ставшую символом города, назвали нерентабельной.