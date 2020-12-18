Ежедневную стрельбу из гаубицы «по Красноярску» назвали нерентабельной

Власти Красноярска решили не возвращать сигнальную пушку на Караульную гору, сообщает « ТВК Красноярск » со ссылкой на мэрию города.

Гаубицу Д-30, которая ежедневно стреляла в полдень, в декабре 2019 года забрали на ремонт.

Примечательно, что в начале 2020 года пушку починили, но обратно так и не вернули.

«Пушка с Караульной горы не вернется на свое место. Ежедневные выстрелы в полдень — теперь история», — пояснили в мэрии.



Причина — проблема с доставкой боеприпасов. Раньше снаряды привозили из Каменки, где в августе 2019 года взорвался склад боеприпасов.

Теперь пункт закрыли, а доставка снарядов из других мест — нерентабельна.

Гаубицу поставили на горе в память основателям острога Красный яр. С 2001 года стреляли ежедневно ровно в полдень — это стало традицией для красноярцев.

Ранее в Роскосмосе предложили запускать спутники из космических пушек. Для госкорпорации подобные предложения так же стали традицией.