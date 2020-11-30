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Жизнь

Китайский зонд готовится к посадке на Луну. А Рогозин поет и планирует экспедицию на астероид

Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно отделился от орбитального блока и готовится к мягкой посадке на поверхность Луны, сообщает РИА «Новости».

Луна
Луна
CC0

Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю.

Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, осуществившей подобную миссию.

«Посадочный модуль успешно отделился <…> будет выбран подходящий момент для осуществления мягкой посадки в заданном районе», — говорится 30 ноября в сообщении программы Китая по изучению Луны.

Орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом будет продолжать полет по орбите высотой примерно 200 километров и ожидать последующей стыковки.

Образцы грунта загрузят в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер перегрузят в возвращаемый аппарат.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Стоит отметить, что у России тоже есть лунная программа. Об этом неоднократно заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

К примеру, готовят пилотируемый космический корабль «Орел». Правда, как стало известно в декабре 2019 года, «Орел» оказался слишком «толстым» для полета на Луну.

Позже российский летчик-космонавт заявил, что нет даже чертежа на корабль, которым хвастается Рогозин.

Накануне глава Роскосмоса раскрыл планы отправки экспедиции на астероид — такие технологии могут когда-нибудь появиться в России.

Также Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну. Это, по его словам, обойдется в «колоссальные средства».

Более того, Роскосмос анонсировал запуск биологического «Ковчега» — это даст ответы на вопрос, что происходит с живыми организмами в условиях «дальнего космоса».

Все эти и другие планы рассчитаны на будущее. Из более-менее реального: Рогозин предложил раскрасить российские ракеты под хохлому и гжель. Также на сайте госкорпорации опубликовали песни Рогозина про космос и Луну.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин высказал Роскосмосу недовольство и потребовал отчитаться о ряде программ.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»). Миссия «Чанъэ-7» предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. «Чанъэ-8» должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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