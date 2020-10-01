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1 октября 5°C
Экономика

На достройку первой очереди космодрома Восточный дополнительно выделили 6 млрд рублей

Правительство РФ выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди космодрома Восточный, сообщает «Интерфакс».

Запуск "Союза" с космодрома "Восточный".
Запуск "Союза" с космодрома "Восточный".
kremlin.ru

В декабре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов первой очереди космодрома.

«Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться», — сказал Рогозин.

По его словам, план достройки объектов первой очереди одобрен президентом РФ. Деньги на его реализацию планировалось начать выделять с 1 января

Недострой

Худшая ситуация сложилась с достройкой нескольких площадок комплекса по переработке отходов, а также комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, которые готовы на 27% и 28%, соответственно, следует из данных портала госзакупок.

Среди недостроев — ряд площадок метеорологического комплекса, жилые дома для работников космодрома, а также автомобильные и железные дороги.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.
kremlin.ru

Уголовные дела

.Порядок на строительстве космодрома «Восточный» пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявлял в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

В сентябре 2019-го глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.

Цифра

По данным сводной статистики, на которую ссылались в Кремле, во время строительства первой очереди космодрома украли 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд.

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