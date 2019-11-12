Рогозин порадовался за воров с космодрома «Восточный»

Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина проинформировали о схемах хищений на космодроме Восточный.

Рогозин рад, что воры теперь в тюрьме.

«Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил гендиректор космической корпорации.

Тему коррупции на космодроме накануне вновь поднял Владимир Путин, пишет . По его словам, при строительстве украли «сотни миллионов», возбуждены десятки уголовных дел.

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил, что претензии Путина не относятся к нынешним кураторам Восточного, пишет mail.ru.

По данным сводной статистики, на которую ссылались в Кремле, во время строительства первой очереди космодрома украли 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.

Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.