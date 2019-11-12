Рогозин порадовался за воров с космодрома «Восточный»

Рогозин рад, что воры теперь в тюрьме.
«Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил гендиректор космической корпорации.
Тему коррупции на космодроме накануне вновь поднял Владимир Путин, пишет РИА Новости. По его словам, при строительстве украли «сотни миллионов», возбуждены десятки уголовных дел.
Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил, что претензии Путина не относятся к нынешним кураторам Восточного, пишет mail.ru.
По данным сводной статистики, на которую ссылались в Кремле, во время строительства первой очереди космодрома украли 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд.
В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.
Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.