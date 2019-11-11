Путин признал, что на космодроме «Восточный» воруют

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.
В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.
Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.