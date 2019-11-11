Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Путин признал, что на космодроме «Восточный» воруют

Порядок на строительстве космодрома «Восточный» пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на космодроме Восточный.
Владимир Путин на космодроме Восточный.
kremlin.ru

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что космодрому «Восточный» могут присвоить имя Путина.

Таким образом бывший вице-премьер правительства РФ ответил на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени Путина по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость