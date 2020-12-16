Роскосмос предложил запускать спутники из космических пушек

Новые технологии и материалы позволяют воплотить в жизнь идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году.

Малые спутники можно запускать снарядами-носителями из электромагнитных пушек, сообщает РИА Новости.

Ученые предлагают два варианта создания «космических пушек» — линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

К плюсам таких «пушек» они относят низкую стоимость выведения спутников на орбиту и высокую оперативность их запуска, пишет News.ru. Основным минусом называются запредельные перегрузки, которым спутники будут подвергаться на старте.

Батут и МКС

С 2011 года и до 31 мая 2020 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз».

Однако после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.

После того как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что «батут работает».