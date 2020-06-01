«Батут работает». Илон Маск ответил главе Роскосмоса по-русски

Изобретатель адресовал русскоязычный твит Дмитрию Рогозину в ответ на публикацию, в которой тот просил главу НАСА передать Маску привет.
Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020
- Elon
Ранее между ними возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до 31 мая 2020 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз», пишет РИА «Новости».
Однако после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
После того как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что «батут работает». Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.