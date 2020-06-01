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Экономика

«Батут работает». Илон Маск ответил главе Роскосмоса по-русски

Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в Twitter.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

Изобретатель адресовал русскоязычный твит Дмитрию Рогозину в ответ на публикацию, в которой тот просил главу НАСА передать Маску привет.

Ранее между ними возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до 31 мая 2020 года американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз», пишет РИА «Новости».

Однако после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.

После того как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что «батут работает». Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.

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