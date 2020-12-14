Город праздничных огней: как украсили Барнаул к Новому году. Фоторепортаж altapress.ru

До главного зимнего праздника еще больше двух недель, а улицы Барнаула уже светятся красивыми новогодними огнями. Как украсили краевую столицу в преддверии 2021 года — в фоторепортаже altapress.ru.

Гуляя сейчас по центру города, можно забыть о том, что 2020 год выдался столь непростым — несмотря на коронавирус, краевая столица выглядит действительно празднично.

И это с учетом того, что обустройство главных новогодних площадок еще не закончено.

Напомним, что центральная городская елка установлена на площади Сахарова. Здесь сейчас ведутся работы по созданию ледового городка. Еще одной из главных праздничных площадок станет улица Мало-Тобольская.

Все работы по обустройству мест для будущих новогодних торжеств будут заверены к 25 декабря.