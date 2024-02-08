Горячие лыжники в 14 годах от вас. Как барнаульцы развлекались зимой раньше — исторический фоторепортаж

Научиться скалолазанию никогда не поздно, даже если на улице февраль месяц. Барнаульцы вооружились теплыми варежками, касками и снегоступами и отправились покорять снежные высоты.
В это время другие спортсмены пытались преодолеть снежную трассу на велосипедах. Однако не все смогли справиться со скользкой дорогой.
Куда удобнее кататься на лыжах. А еще лучше - в одних шортах, чтобы ничего не мешало в гонке.
Семьи же предпочитали кататься на коньках. Для большей устойчивости родители и дети держались за руки. Так веселее и как будто бы безопаснее.
Ранее altapress.ru вспомнила, как выглядела барнаульская полиция накануне переименования 13 лет назад.
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