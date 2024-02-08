8 февраля
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Жизнь

Горячие лыжники в 14 годах от вас. Как барнаульцы развлекались зимой раньше — исторический фоторепортаж

Зимой в 2010 году барнаульцы пытались развлечь себя всеми доступными способами: катались на коньках, покоряли снежные вершины, катались на лыжах голышом... Altapress.ru вспоминает, как это было.

Зимние развлечения в 2010 году
Зимние развлечения в 2010 году
Анна Зайкова

Научиться скалолазанию никогда не поздно, даже если на улице февраль месяц. Барнаульцы вооружились теплыми варежками, касками и снегоступами и отправились покорять снежные высоты.

В это время другие спортсмены пытались преодолеть снежную трассу на велосипедах. Однако не все смогли справиться со скользкой дорогой.

Зимние развлечения в 2010 году
Зимние развлечения в 2010 году
Анна Зайкова

Куда удобнее кататься на лыжах. А еще лучше - в одних шортах, чтобы ничего не мешало в гонке.

Зимние развлечения в 2010 году
Зимние развлечения в 2010 году
Анна Зайкова

Семьи же предпочитали кататься на коньках. Для большей устойчивости родители и дети держались за руки. Так веселее и как будто бы безопаснее.

Зимние развлечения в 2010 году
Зимние развлечения в 2010 году
Анна Зайкова
Зимние развлечения в 2010 году
Зимние развлечения в 2010 году
Анна Зайкова

Ранее altapress.ru вспомнила, как выглядела барнаульская полиция накануне переименования 13 лет назад.

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