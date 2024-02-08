Горячие лыжники в 14 годах от вас. Как барнаульцы развлекались зимой раньше — исторический фоторепортаж

Зимой в 2010 году барнаульцы пытались развлечь себя всеми доступными способами: катались на коньках, покоряли снежные вершины, катались на лыжах голышом... Altapress.ru вспоминает, как это было.

Научиться скалолазанию никогда не поздно, даже если на улице февраль месяц. Барнаульцы вооружились теплыми варежками, касками и снегоступами и отправились покорять снежные высоты.

В это время другие спортсмены пытались преодолеть снежную трассу на велосипедах. Однако не все смогли справиться со скользкой дорогой.

Зимние развлечения в 2010 году Анна Зайкова

Куда удобнее кататься на лыжах. А еще лучше - в одних шортах, чтобы ничего не мешало в гонке.

Зимние развлечения в 2010 году Анна Зайкова

Семьи же предпочитали кататься на коньках. Для большей устойчивости родители и дети держались за руки. Так веселее и как будто бы безопаснее.

Зимние развлечения в 2010 году Анна Зайкова Зимние развлечения в 2010 году Анна Зайкова

Ранее altapress.ru вспомнила, как выглядела барнаульская полиция накануне переименования 13 лет назад.

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