«Горячие» символы на все времена. Чем можно заменить устаревший герб Барнаула

Первые эскизы нового герба наконец увидели свет . Они были представлены историком, председателем Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России Сергеем Неверовым. Центральное место на щите заняла печь Сереброплавильного завода, которая вот уже более 250 лет молчит. В altapress.ru задумались, существуют ли более актуальные образы? Представляем наши геральдические версии наследственной эмблемы.

Вариант № 1. Бесконечные пробки

С этим явлением жители Барнаула сталкиваются едва ли ни каждый день — час-пик утром, традиционная пробка вечером. А в зимнее время, когда погода идет в разнос, или приезжает высокопоставленный гость из Москвы, город буквально встает колом. Поэтому пробка стала первым претендентом на увековечивание на гербе краевой столицы.

Вариант № 2. Строительство

Варианты герба Барнаула. Строительство. altapress.ru.

Эксперты из сферы барнаульского девелопмента не раз говорили, что возведение любых объектов свидетельствует в первую очередь о развитии города, притоке инвестиций и новых рабочих местах. С этим трудно поспорить. Так почему бы не использовать этот символ в качестве центрального на гербе Барнаула?

Вариант № 3. Торговые центры

Варианты герба Барнаула. Торговые центры. altapress.ru.

Если раньше малыши гуляли по дорожкам, паркам и скверам, то сейчас, при их катастрофическом недостатке, родители все чаще выгуливают свои чада в торговых центрах. И теперь трогательное «агу, агу» сменилось на стрекот кузнечиков: «ТЦ, ТРЦ».

Вариант № 4. «Пенный» символ

Варианты герба Барнаула. «Пенный» символ. altapress.ru.

Не секрет, что барнаульцы любят «расслабляющие» напитки. Им посвящают мемы и сочиняют про них анекдоты. Мы же подумали, что при таком количестве пивных, забегаловок, и магазинов с алкоголем, пенное вполне может стать узнаваемым символом. Если, конечно, пропустит цензура.

Вариант № 5. Тарантино в поисках туркластера

Варианты герба Барнаула. Тарантино в поисках туркластера. altapress.ru.

Квентин Тарантино после посещения Кремля стал одним из самых популярных мемов. А если его перенести в Барнаул? Вероятно, его поза станет актуальна. Ведь поиск туркластера в столице Алтайского края — тот еще квест.

Вариант № 6. Лось Снежок

Варианты герба Барнаула. Лось Снежок. altapress.ru.

Об этом экспонате в Барнауле заговорили после того, как в Алтайском государственном краеведческом музее началась реконструкция. Знаменитый лось переехал на новое место хранения, где будет ожидать окончания работ. Всем городом ему придумывали имя. Теперь некоторые барнаульцы с нетерпением ждут, когда Снежок вернется домой и его можно будет навестить.

Вариант № 7. Вырубки деревьев

Варианты герба Барнаула. Вырубки деревьев. altapress.ru.

О вырубках в Барнауле и его окрестностях не говорил, пожалуй, только ленивый. Тем не менее, вопрос до сих пор стоит остро и, кажется, в ближайшее время окончательно не решится, пока в городе есть деревья. Вырубки могут стать символом, как говорится, на злобу дня.

Вариант № 8. Открытый кошелек

Варианты герба Барнаула. Открытый кошелек. altapress.ru.

Дотации, дотации. Город зарабатывает, но этого не всегда хватает на все его нужды. Поэтому, бюджетный «кошелек» должен быть всегда открыт в ожидании очередного транша из госбюджета.

В завершение добавим, что на стеле «Город трудовой доблести» должен быть уже обновленный герб. Остается дождаться, каким же он будет — с доменной печью, строительными кранами или…