Горячую воду отключат у части барнаульцев на два дня

Компания "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" займется профилактическими работами на своем оборудовании.
Из-за этого некоторые газовые котельные Барнаула временно не будут работать. Подачу горячей воды в дома приостановят.
Ограничение ресурса коснутся котельных по следующим адресам: ул. Интернациональная, 121б, ул. Пушкина, 58, ул. Парковая, 73, ул. Партизанская, 195, ул. Промышленная, 3 (пос. Центральный), ул. Тяптина, 40, ул. Чехова, 24, ул. Смородиновая, 18б (пос. Спутник).
Также значительная часть домов останется без водоснабжения.Полный список адресов можно узнать по ссылке.
Ранее жителей Алтая предупредили об отключении телевидения и радио.