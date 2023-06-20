Жителей Алтая предупредили об отключении телевидения и радио

Это произойдет в Республике Алтай — в Горно-Алтайске.
Отключение телерадиоканалов временное. Оно связано с необходимыми профилактическими работами, уточнили в Радиотелевизионном передающем центре республики, пишут "Новости Горного Алтая".
Ранее сообщалось, что на Алтае возможно ухудшение телесигнала до 26 минут из-за влияния Солнца.
Помехи на телеэкранах связаны с сезонной интерференцией. В этот период положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, вплоть до пропадания.
Наиболее подвержены этому явлению телевизоры и приставки с устаревшим программным обеспечением.
Специалисты советуют, если картинка замерла или вовсе пропала, стоит перезагрузить телевизор или приставку. Достаточно просто выключить и заново включить через несколько минут.
Также можно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.