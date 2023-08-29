Горячую воду отключили почти на двое суток в 25 домах Барнаула

Отключения связаны с ремонтными работами на магистральном трубопроводе. Сотрудники будут проводить демонтаж заглушек.
В связи с этим от системы ГВС отключат 25 многоквартирных домов, запитанных от М-341. Это следующие адреса:
- Малахова, 109а, 113, 107, 11;
- Павловский тракт, 78, 76, 74, 78б, 78а, 68а, 82, 76б, 60, 70, 76а, 76в, 70а, 68б, 68, 66, 64, 62, 60в, 60а, 58г, 80;
- Бабуркина, 11, 8, 6, 12, 10;
- Заринская, 18;
- Сельскохозяйственная, 4;
- Советской Армии, 73;
- Витебская, 10, 2, 20.
Горячую воду отключат с 9:00 утра 29 августа до 01:00 30 августа.
Ранее часть домов в Барнауле остались без холодной воды из-за аварии.