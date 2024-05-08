Госавтоинспекция напомнила, какие участки дороги будут перекрыты в День Победы в Барнауле

Движение для транспорта будет ограничено по адресам:
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четной проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Гоголя, нечетной проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Короленко, с 08:00 до 17:00;
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проезжей части ул. Димитрова, от пр. Ленина до пр. Социалистического, с 08:00 до 23:00;
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проезжей части ул. Чкалова, от пр. Комсомольского до пр. Ленина, с 08:00 до 12:00;
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проезжей части ул. Молодежной, от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского, с 08: 00 до 23:00;
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проезжей части ул. Мерзликина, от пр. Социалистического до пер. Геблера, с 08:00 до 23:00;
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проезжей части пр. Социалистического, от пр. Строителей до ул. Молодежной, с 08:00 до 23:00;
Ранее сообщалось, какая программа будет в Барнауле на 9 мая.
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