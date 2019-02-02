Госавтоинспекция предупреждает об опасностях на дорогах Барнаула из-за морозов

Госавтоинспекция обратилась к жителям Барнаула с призывом быть предельно внимательными, выходя на дороги в мороз и туман.

Сотрудники инспекции напоминают водителям, что в условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство. Потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за «тумана» или «клубов пара» не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.

Синоптики уточняют, что на выходных, 2 и 3 февраля, в Алтайском крае будет очень и очень холодно. Температура может опускаться до -45−50 градусов.



