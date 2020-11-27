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Жизнь

Госдума наконец определилась, будем ли работать 31 декабря

Госдума на заседании в четверг отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Законопроектом предлагалось обязать правительство переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

За его отклонение проголосовал 101 депутат, один парламентарий проголосовал против, двое воздержались, сообщает «Интерфакс».

По словам одного из соавторов законопроекта, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), инициатива позволила бы повысить производительность и дисциплину труда, так рабочий день должен быть перенесен с предпраздничного дня.

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — сказал Нилов на заседании.

Он добавил, что в 2019 году большинство регионов РФ уже назначало 31 декабря выходным праздничным днем.

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