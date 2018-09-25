Госдума окончательно утвердила закон об уголовном преследовании за увольнение предпенсионеров

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста.

Необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» обернется для работодателя штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов, пишет «Росбалт».

Возраст

Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.

Обсуждение

При обсуждении этого документа в Госдуме представители оппозиционных фракций заявляли, что его принятие может только усугубить положение предпенсионеров на рынке труда. В частности, депутаты заявляли, что работодатели будут стараться заранее избавляться от таких работников или вынуждать их работать не в штате, выплачивая зарплату в «конвертах».

Доказать в суде

Самим же предпенсионерам будет тяжело привлечь работодателей к ответственности, так как для этого потребуется доказать факт дискриминации по возрасту в суде.

Что говорил министр

В августе министр труда и социального развития РФ Максим Топилин опроверг намерение правительства внести в Уголовный кодекс РФ статью об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста, сообщал «Интерфакс».

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — заявил Топилин.

Дискриминация

По данным отчета HeadHunter за 2015 год, 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, — 45 лет.