Госдума передумала закупать позолоченные икорницы, пиалы и кубки

Ранее в Госдуме решили закупить наборы посуды, выполненные в технике «Златоустовская гравюра». Однако 28 октября опубликовали извещение об отмене.

«Запрос цен отменен с 28.10.2020 и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками», — говорится в документе.