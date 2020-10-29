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Жизнь

Госдума передумала закупать позолоченные икорницы, пиалы и кубки

Госдума России отменила запрос цен на позолоченную сувенирную продукцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Ранее в Госдуме решили закупить наборы посуды, выполненные в технике «Златоустовская гравюра». Однако 28 октября опубликовали извещение об отмене.

«Запрос цен отменен с 28.10.2020 и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками», — говорится в документе.

Госдума планировала до конца 2020 года закупить позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы и кубки. Тендер не объявляли — информацию опубликовали в разделе «Планирование».

В СМИ сообщили о возможных ценах на такую роскошь — до 600 тыс. рублей. Но в ГД заявили, что им поступили предложения в диапазоне от 130 до 170 тысяч.

Напомним, до этого о покупке икорниц сообщали в 2018 году. Тогда на закупку необходимой для Госдумы посуды, расписанной гжелью, выделили 1,4 млн рублей.

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