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Жизнь

Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников

Госдума запретит высаживать детей-безбилетников из транспорта. Законопроект принят во втором (основном) чтении, сообщает ТАСС.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Анна Зайкова

Спикер Вячеслав Володин напомнил о случаях, когда детей «выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком».

Володин назвал это «недопустимым», поскольку «это может привести к трагедии».

Новый законопроект защитит детей до 16 лет, если в транспорте они находятся без сопровождения взрослых, пишет bfm.ru.

Один из авторов поправок Владимир Синяговский считает, что такую меру следует распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

В сентябре прошлого года в Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, после чего тот пропал.

Ученик младших классов ехал домой после тренировки и заснул в общественном транспорте. Свою остановку мальчик проспал.

На конечной остановке кондуктор заставила мальчика выйти из салона — по инструкции разворот с пассажирами совершать нельзя.

Родители забили тревогу, когда сын вовремя не вернулся. К поиску подключились волонтеры.

Найти мальчика удалось спустя несколько часов.

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