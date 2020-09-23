Кондуктор выгнала из автобуса ребенка, к поиску которого подключились волонтеры

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, после чего тот пропал, сообщает ИА Sakh.com .

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.

Ученик младших классов ехал домой после тренировки и заснул в общественном транспорте. Свою остановку мальчик проспал.

На конечной остановке кондуктор заставила мальчика выйти из салона — по инструкции разворот с пассажирами совершать нельзя.

Автобус поехал дальше по маршруту, никто из взрослых не проследил за ребенком. Родители забили тревогу, когда сын вовремя не вернулся, и не могли дозвониться до него из-за разрядившегося телефона. К поиску подключились волонтеры.

Найти мальчика удалось спустя несколько часов.

«Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности», — заявила вице-мэр города Елена Федорова.

И пообещала, что работница автотранспортного предприятия будет наказана.

Ранее в Новосибирске уволили кондуктора, которая высадила двоих детей из автобуса во время метели. Двум девочкам пришлось идти пешком несколько остановок. Похожий случай произошел в Бийске. Тогда кондуктор выгнала из трамвая 8-летнего ребенка, которому не хватило на билет 6 рублей.