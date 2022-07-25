Гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» поддержали донорскую акцию

Любой желающий мог сдать свою кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови. Донору был нужен паспорт и СНИЛС. Участникам акции получали справку на два дня отдыха, компенсацию на питание в размере 676 рублей. Каждый донор получил подарок от Национального фонда развития здравоохранения с символикой Алтайского края и бесплатно мог посетить Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.

Целью Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора» является популяризация и продвижение традиционных российских культурно-нравственных ценностей через развитие донорского движения.

Фото предоставлено Службой крови Алтайского края

Губернатор края Виктор Томенко на открытии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» отметил, что в этом году вновь вернулись к масштабному формату проведения фестиваля.

— Шукшина знают, любят, почитают. Его творчество до сих пор и волнует, и вдохновляет людей. Заставляет нас вновь подумать о жизни, ее устройстве, ее смысле, о наших поступках на этой земле", — сказал глава региона. «Я убежден, что все картины, которые будут представлены на кинофестивале, получат свою профессиональную оценку. Как всегда, победа будет присуждена тому, кто ближе всего соответствует духу творчества Василия Макаровича, и нашему девизу: «Нравственность есть Правда». Одной из составляющей нравственности можно считать и готовность любого здорового человека сдать кровь для спасения чьей-то жизни.

Фото предоставлено Службой крови Алтайского края Фото предоставлено Службой крови Алтайского края Фото предоставлено Службой крови Алтайского края Фото предоставлено Службой крови Алтайского края

На сегодняшний день в Алтайском крае почти 26 тысяч человек являются донорами крови, а 13 тысяч из них имеют звание почетного донора России (присваивается за сдачу крови 40 раз или плазмы 60 раз). В крае примерно 1,2% населения являются донорами. У нас более 50% доноров — это лица моложе 40 лет. Они имеют активную жизненную позицию и ведут здоровый образ жизни. Практически любой человек может стать донором и помочь другому человеку в трудную минуту. иболее высокая потребность в крови возникает в то время, когда случаются техногенные катастрофы, землетрясения и наводнения, аварии или военные спецоперации, когда речь идет о большом количестве пострадавших. Поэтому Алтайский краевой центр крови всегда имеет стратегический запас, ведь онкологические больные, плановые сложные операции тоже нуждаются в донорской крови. Только в 2021 году компоненты крови получили более 16 тыс. человек, у которых была угроза жизни. И хотя современные технологии позволяют хранить консервированную плазму при температуре -30 градусов и эритроциты -40 градусов до одного года, а тромбоциты при -80 градусов до двух лет, банк крови должен регулярно пополняться. Поэтому кровь надо сдавать постоянно, а не только в период акции. Для того чтобы стать донором человек должен быть:

совершеннолетним;

весить более 50 кг;

не иметь медицинских противопоказаний.

В центре используются только одноразовые расходные материалы, поэтому рисков инфицироваться во время сдачи крови, нет. Для тех, кто не смог присоединиться к акции в Сростках, могут сдать кровь в Алтайском краевом центре крови г. Барнаул, проспект Ленина, 197

— понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 часов;

— суббота, воскресенье — выходные дни.

Телефон для справок (регистратура): 8 (3852)77−20−87; +7 (929)323−16−72.

Телефон горячей линии (звонок по России бесплатный): 8−800−333−3330.