Гости многострадального "Ветра Сибири" массово жалуются на организацию и хотят вернуть деньги

Рок-фестиваль "Ветер Сибири" проходит 11-13 августа в Новосибирской области на аэродроме Мочище. Гости массово жалуются на плохой звук, рассадку на трибунах, качество картинки на экранах, на хедлайнеров, еду, парковку. Altapress.ru зашел в официальную группу фестиваля во "Вконтакте" и почитал комментарии . Сразу скажем, хороших там маловато.

Випы сели в лужу

Судя по комментариям, VIP-билеты не имели смысла. Предполагалось, что випы будут сидеть на трибунах, слева и справа от сцены, близко к ней.

"Купили дорогие билеты на трибуны, даже входные браслеты у вас отличаются, а на входе нам заявили, что рассадка свободная, потому что установленные трибуны не соответствуют заявленной рассадке при продаже билетов. Сиденья мокрые, на них лужи", - написала гостья рок-фестиваля Роза. "Стадион не готов. Места не распределяются согласно билетам - где захотелось там и сел", - написал недовольный организацией Алексей. "Вот вам и вип. Зачем было потрачено столько денег - непонятно. Если и Чиж оказался платным и VIP-палаточный городок, где все друг на друге палатки ставят, кипятка обещанного нет и розеток тоже! Про звук на главной сцене я вообще молчу", - прокомментировала гостья "Ветра" Мария. "Действительно, позор, купили билеты за 18000, в итоге это не имело смысла. Ни звука, ни вида", - написал Иван.

Сейчас на сайте "Ветра Сибири" VIP-места стоят 18 тыс. рублей.

Чиж & концерт под дождем

Обладателям VIP-билетов обещали группу Чиж&Co. Утром гостям фестиваля сообщили, что это не совсем правда. Сверху к випу еще придется доплатить, чтобы послушать Чижа. Под дождем, кстати.

"Сегодня утром только узнали, и то случайно. Даже находясь в VIP-зоне, нам заявили, что послушать Чижа можно на улице по дождем! Очень обидно, такой фестиваль, а организация на нуле! И постоянно надо за что то доплачивать!", - написала Натали.

На вопросы о погоде организаторы за недели до концерта отвечали, что на Мочище будет солнечно. Мы рассказывали об этом в нашем прошлом материале о "Ветре".

" - Уточните, пожалуйста, на случай непогоды что-то предусмотрено? Имею ввиду, ливень, град и тому подобное. - Мероприятие проходит на открытом пространстве. По предварительным прогнозам, ни ливней, ни града не будет".

Кстати, главную сцену размыл дождь и концерт проходит на дневной. Ох уж эти предварительные прогнозы.

Сняли "Папин Олимпос"

Хедлайнер второго дня фестиваля "Папин Олимпос" даже не появился. Многие ехали в Мочище ради него.

На вопросы недовольных гостей в группе "Ветра Сибири" предлагают спросить у группы, почему она не приехала.

20-минутные Мукки

Не менее желанным для рок-фанатов было выступление Мукки. Он был вторым хедлайнером первого дня фестиваля. Судя по комментариям, организаторы выделили артисту всего 20 минут. Недовольными остались и он, и поклонники.

Мукка. "Ветер Сибири"

"Ладно проблемы со звуком, иногда их компенсирует атмосфера и драйв (что в общем и случилось), но так прогнать по таймингу, это просто капец. Это неуважение и к артистам (в данном случае к Мукке, и я в первый раз за всю свою долгую фестивальную жизнь стал свидетелем того, как второму хедлайнеру дня дали выступить всего 20 минут) и к посетителям (многие именно на Мукку и приехали). Это главный косяк первого дня и хотелось бы извинений от организаторов хотя бы", - написал гость "Ветра Сибири" Алексей. "За Мукку обидно больше всего, дико урезали время, и не дали нормально выступить артисту, и насладиться тем, кто ради него и приехал", - написал Павкен.

Нет сцены - нет проблем

"Кто жаловался на плохой звук и экран, организаторы решили проблему координально, нет сцены - нет проблем. Главная сцена не работает", - написал гость "Ветра Сибири" Артем.

Действительно, многие жаловались на звук. Басы перекрывали гитары и голоса, было слышно только ударные.

А экран на одной из сцен сначала наполовину не показывал, а теперь там вовсе ничего не видно.

Организаторы, кстати, решили отшутиться:

Комментарии. "Ветер Сибири" во Вконтакте VIP-места, экран. "Ветер Сибири"

Не всем так печально

В группе в ВК среди недовольных комментариев можно встретить ответы от веселого SMM-щика.

Комментарии. "Ветер Сибири" во Вконтакте Комментарии. "Ветер Сибири" во Вконтакте Комментарии. "Ветер Сибири" во Вконтакте

Многие также продолжают жаловаться на дорогие парковку и еду, отсутствие обещанных кипятка и душа.

Ну есть же что-то хорошее?

Да. Из хорошего - уехать с фестиваля можно на электричках и автобусах. Они работаю по особенному расписанию и без перебоев.

Ранее на "Ветер Сибири" не смогла приехать группа "Слот".