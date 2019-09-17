Готов ли Алтайский край к зиме и на что ушли 4 млрд рублей

В Алтайском крае завершили подготовку объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону, заявили в региональном минстрое. На подготовку городов и районов к зиме 2019−2020 года направили более 4 млрд рублей. А жилой фонд готов не везде. Больше всех среди городов края по готовности многоквартирников отстает Барнаул, сообщили в госинспекции.

На что потратили 4 млрд рублей?

На эти деньги подготовили 1830 объектов малой теплоэнергетики, провели ревизию более чем 3 тысяч км тепловых и 14 тысяч км водопроводных сетей, переложили 93 км ветхих тепловых и 157 км водопроводных сетей, а также заменили 207 котлоагрегатов.

Еще модернизируют 85 объектов теплоснабжения в 39 муниципалитетах.

Готовы ли многоквартирные дома?

По данным на 12 сентября, готовность многоквартирных домов в Барнауле — 84%, в Бийске — 96%, в Заринске — 98%, в Славгороде — 82%, в Рубцовске — 91%.

По сравнению с прошлым годом, в подготовке многоквартирных домов к предстоящему сезону наблюдается положительная динамика, отметили в госинспекции.

«Есть проблемные объекты, не везде, допустим, выполнена изоляция. Есть вопросы по остеклению окон. Особенно если это аварийные дома. Но даже если управляющая организация не получила паспорт готовности объекта, это не значит, что она должна остановиться и ничего не делать. Она должна провести работы и снова заявиться на комиссию», — цитирует ГТРК «Алтай» начальника отдела надзора за содержанием жилищного фонда краевой госинспекции Андрея Четверикова.

Котельная. СС0

Что с углем?

Для края на зиму необходимо 642 тысячи тонн, включая 256 тысяч тонн для бюджетной сферы и 386 тысяч тонн для жилищного фонда и прочих потребителей.

На сегодняшний день запас топлива на угольных площадках составляет 132 тысяч тонн — это 101,3% от нормативного запаса.

Резервный запас — 51,5 тысяча тонн.

Когда стартует отопительный сезон?

Дата начала отопительного сезона (ориентировочная) известна только в Барнауле — 23 сентября.

Если раньше начало отопительного сезона зависело от установления среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов, то теперь это не обязательное условие — решение принимают местные власти.

По прогнозу синоптиков, бабье лето с 20-градусной температурой в Алтайском крае продлится всю неделю до 22 сентября. Далее температура будет опускаться.