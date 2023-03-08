«Готова вернуться домой»: единственная женщина в составе космонавтов Роскосмоса поделилась впечатлениями о работе на МКС

Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года в составе экипажа миссии Crew-5.

Она рассказала, что довольна своим полетом.

«Тренажерная база обеспечила максимальное сходство с тем, что я в итоге здесь увидела и с чем мне пришлось работать. Все задачи, которые были поставлены перед нами и передо мной в этой экспедиции 68 были выполнены. Каждый день был не похож на другой. Состояние невесомости невозможно ничем повторить. На Земле есть имитация, но это совершенно не то. Я готова к новым свершениям, а прямо сейчас готова вернуться домой» — поделилась Кикина.