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Жизнь

«Готова вернуться домой»: единственная женщина в составе космонавтов Роскосмоса поделилась впечатлениями о работе на МКС

Анна Кикина поделилась впечатлениями о работе на МКС и заявила, что готова вернуться домой, передает ТАСС.

Анна Кикина
Анна Кикина
Скриншот из видео ТАСС

Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года в составе экипажа миссии Crew-5.

Она рассказала, что довольна своим полетом.

«Тренажерная база обеспечила максимальное сходство с тем, что я в итоге здесь увидела и с чем мне пришлось работать. Все задачи, которые были поставлены перед нами и передо мной в этой экспедиции 68 были выполнены. Каждый день был не похож на другой. Состояние невесомости невозможно ничем повторить. На Земле есть имитация, но это совершенно не то. Я готова к новым свершениям, а прямо сейчас готова вернуться домой» — поделилась Кикина.

Кто такая Анна Кикина?

Анна Кикина родилась в Новосибирске. Она училась в Новосибирской госакадемии водного транспорта. Получила образование инженера-гидротехника и экономиста-менеджера.

Анна работала на «Радио Сибирь-Алтай» в Горно-Алтайске до 2012 года.

Затем ее отобрали на должность кандидата в космонавты-испытатели. В 2014 году ее рекомендовали в отряд Роскосмоса.

Анна Кикина — шестая россиянка, покорившая космос.

Подробнее об ее полете можно почитать здесь.

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