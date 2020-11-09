Готовят новые ограничения из-за COVID-19 в Сибири: кинотеатры, фуд-корты и дети

На оперативном совещании в понедельник, 9 ноября, Травников отметил, что ситуацию с ковидом пока не удается улучшить.

За прошлую неделю в области выявили 1251 новый случай COVID-19. Для сравнения, в Алтайском крае за этот же срок — 1 594.

«Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить <…> Новые ограничительные меры нам придется вводить», — сказал Травников.

Власти рассматривают ограничения на работу кинотеатров, фуд-кортов и детских площадок в торговых центрах, а также театральных буфетов. Кроме того, необходимо проверить зоопарк.

Подростки. unsplash.com

При этом Травников не поддержал предложение Роспотребнадзора запретить подросткам посещать ТРЦ без родителей.

«Иначе нам придется признать, что дети опаснее взрослых, хотя еще летом нам говорили обратное», — напомнил он.

Примечательно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил иначе — начать новую четверть в школах с «удаленки» и запрета детям ходить в ТЦ без взрослых.