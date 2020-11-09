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Жизнь

Готовят новые ограничения из-за COVID-19 в Сибири: кинотеатры, фуд-корты и дети

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

На оперативном совещании в понедельник, 9 ноября, Травников отметил, что ситуацию с ковидом пока не удается улучшить.

За прошлую неделю в области выявили 1251 новый случай COVID-19. Для сравнения, в Алтайском крае за этот же срок — 1 594.

«Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить <…> Новые ограничительные меры нам придется вводить», — сказал Травников.

Власти рассматривают ограничения на работу кинотеатров, фуд-кортов и детских площадок в торговых центрах, а также театральных буфетов. Кроме того, необходимо проверить зоопарк.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

При этом Травников не поддержал предложение Роспотребнадзора запретить подросткам посещать ТРЦ без родителей.

«Иначе нам придется признать, что дети опаснее взрослых, хотя еще летом нам говорили обратное», — напомнил он.

Примечательно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил иначе — начать новую четверть в школах с «удаленки» и запрета детям ходить в ТЦ без взрослых.

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