Говорящий унитаз, комок риса и шмель Олег. Топ 10 необычных стикеров во «Вконтакте»

Стикеры во «Вконтакте» стали уже отдельным языком. Смешные картинки есть любых форм, размеров и на все случаи жизни. Altapress.ru собрал самые необычные стикеры, которые вы можете встретить в социальной сети.

Есть такой удивительный персонаж, как говорящий унитаз по имени Чак. Глаза ему заменяют рулоны туалетной бумаги — ей же он пользуется, как руками.

Хоть Чак — унитаз и видел «некоторое дерьмо», он не теряет оптимизма.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

Говорящие предметы часто встречаются в магазине стикеров во «Вконтакте»: пеньки, одежда, посуда. К Новому году добавили очаровательного Гифти — подарочную коробку, которая только и ждет, чтобы ее вручили кому-нибудь на праздник.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

В том числе есть среди стикеров элементы еды. Например, суши по имени Рису. На животе у него лента водорослей нори, а на спине — кусочек красной рыбы. Рису напоминает белого щенка. Он не любит, когда его хватают палочками.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

Можно также встретить стильного мухомора Степу. Он поднимает настроение зажигательным танцем и порадует новым нарядом.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

Поселились в магазине стикером и насекомые. Например, работяга-шмель Олег. Он не очень любит ходить на работу, зато обожает получать зарплату.

Олег одет в желтый костюмчик с черным галстуком. В одном из стикеров он пародирует известный мем «It's time to stop».

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

Если хотите оживить чат и привнести в него немного сумасшествия, то на помощь вам придет безумная Клунья. Эта хохлушка настолько безбашенная, что даже может облизать пятую точку человека.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

Для меланхоликов изобрели стикеры с котом Йогуртом и Хондратием. Йогурт — серьезный домашний кот, у которого большие щечки и уставшие глаза. К нему лучше не лезть с излишними ласками.

Молодой человек по имени Хондратий пребывает в печальном настроении. Сложно сказать, что творится у него на душе.

На случай жестких споров в комментариях есть суровый орк Дрын. Он решит любой вопрос, жестко и радикально. Хотя даже Дрын умеет быть нежным и робким.

Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте Стикеры во «Вконтакте» Вконтакте

А если нужно просто припугнуть собеседника, то поможет Маленькое зло. Осторожно — присутствует черный юмор.