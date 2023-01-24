24 января
﻿
Жизнь

Говорящий унитаз, комок риса и шмель Олег. Топ 10 необычных стикеров во «Вконтакте»

Стикеры во «Вконтакте» стали уже отдельным языком. Смешные картинки есть любых форм, размеров и на все случаи жизни. Altapress.ru собрал самые необычные стикеры, которые вы можете встретить в социальной сети.

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

Есть такой удивительный персонаж, как говорящий унитаз по имени Чак. Глаза ему заменяют рулоны туалетной бумаги — ей же он пользуется, как руками.

Хоть Чак — унитаз и видел «некоторое дерьмо», он не теряет оптимизма.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Говорящие предметы часто встречаются в магазине стикеров во «Вконтакте»: пеньки, одежда, посуда. К Новому году добавили очаровательного Гифти — подарочную коробку, которая только и ждет, чтобы ее вручили кому-нибудь на праздник.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

В том числе есть среди стикеров элементы еды. Например, суши по имени Рису. На животе у него лента водорослей нори, а на спине — кусочек красной рыбы. Рису напоминает белого щенка. Он не любит, когда его хватают палочками.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Можно также встретить стильного мухомора Степу. Он поднимает настроение зажигательным танцем и порадует новым нарядом.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Поселились в магазине стикером и насекомые. Например, работяга-шмель Олег. Он не очень любит ходить на работу, зато обожает получать зарплату.

Олег одет в желтый костюмчик с черным галстуком. В одном из стикеров он пародирует известный мем «It's time to stop».

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Если хотите оживить чат и привнести в него немного сумасшествия, то на помощь вам придет безумная Клунья. Эта хохлушка настолько безбашенная, что даже может облизать пятую точку человека.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Для меланхоликов изобрели стикеры с котом Йогуртом и Хондратием. Йогурт — серьезный домашний кот, у которого большие щечки и уставшие глаза. К нему лучше не лезть с излишними ласками.

Молодой человек по имени Хондратий пребывает в печальном настроении. Сложно сказать, что творится у него на душе.

На случай жестких споров в комментариях есть суровый орк Дрын. Он решит любой вопрос, жестко и радикально. Хотя даже Дрын умеет быть нежным и робким.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

А если нужно просто припугнуть собеседника, то поможет Маленькое зло. Осторожно — присутствует черный юмор.

Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте
Стикеры во &quot;Вконтакте&quot;
Стикеры во «Вконтакте»
Вконтакте

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость