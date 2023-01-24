Говорящий унитаз, комок риса и шмель Олег. Топ 10 необычных стикеров во «Вконтакте»

Есть такой удивительный персонаж, как говорящий унитаз по имени Чак. Глаза ему заменяют рулоны туалетной бумаги — ей же он пользуется, как руками.
Хоть Чак — унитаз и видел «некоторое дерьмо», он не теряет оптимизма.
Говорящие предметы часто встречаются в магазине стикеров во «Вконтакте»: пеньки, одежда, посуда. К Новому году добавили очаровательного Гифти — подарочную коробку, которая только и ждет, чтобы ее вручили кому-нибудь на праздник.
В том числе есть среди стикеров элементы еды. Например, суши по имени Рису. На животе у него лента водорослей нори, а на спине — кусочек красной рыбы. Рису напоминает белого щенка. Он не любит, когда его хватают палочками.
Можно также встретить стильного мухомора Степу. Он поднимает настроение зажигательным танцем и порадует новым нарядом.
Поселились в магазине стикером и насекомые. Например, работяга-шмель Олег. Он не очень любит ходить на работу, зато обожает получать зарплату.
Олег одет в желтый костюмчик с черным галстуком. В одном из стикеров он пародирует известный мем «It's time to stop».
Если хотите оживить чат и привнести в него немного сумасшествия, то на помощь вам придет безумная Клунья. Эта хохлушка настолько безбашенная, что даже может облизать пятую точку человека.
Для меланхоликов изобрели стикеры с котом Йогуртом и Хондратием. Йогурт — серьезный домашний кот, у которого большие щечки и уставшие глаза. К нему лучше не лезть с излишними ласками.
Молодой человек по имени Хондратий пребывает в печальном настроении. Сложно сказать, что творится у него на душе.
На случай жестких споров в комментариях есть суровый орк Дрын. Он решит любой вопрос, жестко и радикально. Хотя даже Дрын умеет быть нежным и робким.
А если нужно просто припугнуть собеседника, то поможет Маленькое зло. Осторожно — присутствует черный юмор.
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