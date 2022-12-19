19 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

VK получил контроль в компании продюсера Comedy Club

Холдинг VK получил контроль в компании Вячеслава Дусмухаметова — креативного продюсера Comedy Club Production. Она выпускает популярные шоу для YouTube, ссылается «Коммерсантъ» на источники.

"ВКонтакте", социальные сети.
"ВКонтакте", социальные сети.
pixabay.com

Как сообщили собеседники, денежной составляющей в сделка нет. «Значительную сумму» на производство Дусмухаметов получит, но заключительную оплату доли определят в течение нескольких лет.

Один из источников отмечает, что сделка включает «инвестиции в производство новых шоу».

«И выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам», — добавил он.

Утверждается, что переговоры начали до спецоперации, и владелец хотел получить актив за несколько миллиардов рублей. В VK от комментариев отказались.

По информации VK, среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий холдинга за 11 месяцев 2022 года выросло на 49%, до 2,75 млрд.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость