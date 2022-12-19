VK получил контроль в компании продюсера Comedy Club

Холдинг VK получил контроль в компании Вячеслава Дусмухаметова — креативного продюсера Comedy Club Production. Она выпускает популярные шоу для YouTube, ссылается « Коммерсантъ » на источники.

Как сообщили собеседники, денежной составляющей в сделка нет. «Значительную сумму» на производство Дусмухаметов получит, но заключительную оплату доли определят в течение нескольких лет.

Один из источников отмечает, что сделка включает «инвестиции в производство новых шоу».

«И выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам», — добавил он.

Утверждается, что переговоры начали до спецоперации, и владелец хотел получить актив за несколько миллиардов рублей. В VK от комментариев отказались.

По информации VK, среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий холдинга за 11 месяцев 2022 года выросло на 49%, до 2,75 млрд.