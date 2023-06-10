Град и ливни. Какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 10 июня

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит +12...+17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +21...+26 градусов.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами сильные ливни и град. Ветер северный, от 9 до 14 м/с, местами порывы 15-25 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура в краевой столице варьируется от +13 до +15 градусов. Днем температура составит от +21 до +23 градусов.

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер северный, от 9 до 14 м/с, при грозе порывы от 15 до 20 м/с.