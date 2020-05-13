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13 мая
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Жизнь

Градообразующее предприятие в Сибири приступило к массовому увольнению

В Кемеровской области на шахте «Заречная» в среду, 13 мая, начались увольнения горняков, сообщает ТАСС.

Митинг шахтеров на Урале.
Митинг шахтеров на Урале.
Государственный исторический музей Южного Урала, russiainphoto.

Напомним, в начале апреля массовые сокращения начались на кузбасской шахте «Алексиевская» — за два месяца планируют уволить более 400 человек.

На «Заречной» за два месяца планируют сократить 150 работников. Об этом рассказал арбитражный управляющий Григорий Третьяк.

Примечательно, что шахта — градообразующее предприятие для моногорода Полысаево, с 2017 года находится в конкурсном управлении и не может реализовать имущество с торгов.

В январе 2020 года руководство «Заречной» рассказало о планах сократить через три месяца всех сотрудников шахты, а также шахтоучастка «Октябрьский», входящего в предприятие.

«Всего около 2,4 тыс. работников. Массовые увольнения запланированы на случай, если имущество шахты не будет продано с торгов», — отмечает агентство.

Владимир Воробьев. Праздник Масленицы у шахтеров. Новокузнецк. 1984.
Владимир Воробьев. Праздник Масленицы у шахтеров. Новокузнецк. 1984.
photocentra.ru

Какое количество сотрудников будет сокращено в июне, решится по итогам очередных торгов. Результаты по «Заречной» станут известны к 15 мая.

«Если покупатель не появляется в мае, то в июне 1650 человек будут уволены», — пояснил Третьяк.

В случае негативного сценария на «Заречной» и шахтоучастке «Октябрьский» останутся по 200−250 работников для поддержания.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года работники «Заречной» рассказали про невыплату зарплаты с октября, однако объявить забастовку они не смогли из-за угрозы увольнения.

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