Алтайский край остается во власти аномальной жары: температура не опускается ниже +40 градусов.

По данным краевого ЦГМС, до конца этой недели в регионе сохранится жаркая погода без осадков. Так, 28 и 29 июня воздух прогреется до +32...+37 градусов, а скорость южного ветра составит от 2 до 12 м/с.

Небольшое понижение температуры ожидается лишь 30 июня: термометры покажут +29...+34 градуса. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость юго-западного ветра достигнет 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 19 м/с.

Синоптики также предупредили о высокой пожароопасности с 29 июня по 1 июля.

Ранее стало известно, что за магнитная буря обрушится на Землю 27 июня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале