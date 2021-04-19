19 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

15-градусные морозы будут по ночам выхолаживать Алтайский край

Как минимум три ночи подряд температура воздуха в Алтайском крае будет опускаться ниже минус 10 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Барнаул обледенел после резкого похолодания. 9 ноября 2018 года.
Барнаул обледенел после резкого похолодания. 9 ноября 2018 года.
Анна Зайкова

Во вторник и среду, 20 и 21 апреля, ночные температуры в крае составят −5…−10 градусов, местами до -15. При этом 22 апреля немного потеплеет — столбик термометра максимум опустится до -12 градусов.

Днем в крае в эти три дня температура ожидается немногим выше ноля — примерно +2…+7 градусов.

«Местами осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Ветер северный, местами порывы до 14 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Барнауле по ночам будет заметно теплее, чем в среднем по региону. Здесь температура с -9 градусов на 20 апреля постепенно повысится до -3 градусов на 22 апреля.

Во вторник днем температура составит −1…+1 градусов, а в четверг уже до +7.

20 и 21 апреля преимущественно без осадков, а вот 22-го ожидают небольшой снег. Три дня в городе будет северный ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето — количество осадков выше нормы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость