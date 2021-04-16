«Нас называют колдунами»: алтайские народные синоптики спрогнозировали погоду на лето

Летние месяцы в Алтайском крае количество осадком будет выше нормы — такой прогноз дает синоптик-любитель Виктор Свечников из Шипуновского района, который на протяжении почти 40 лет наблюдает и предсказывает погоду. У еще одного народного прогнозиста на этот счет другое мнение.

О чем говорит Виктор Свечников

Виктор Свечников, бывший управляющий допофисом «Россельхозбанка» в Шипуновском районе, а ныне простой пенсионер, наблюдает за погодой с 1977 года.

Свой метод он перенял, у участника Великой отечественной войны Григория Конькова, который со стопроцентной точностью мог предсказать, когда будет дождь.

Виктор Свечников,

народный синоптик:

Был свидетелем, как однажды он предложил председателю перегнать технику на другое поле, чтобы начать посевную, когда пройдет дождь. Председатель посмеялся — в этот момент на небе не было не облачка. Он тогда сказал, что если и правда начнется дождь, выпишет синоптику премию. На следующий день Коньков получил 15 рублей.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Метод, который много лет использует Свечников, основан на принципе повторения осадков через 105 дней. Его прогнозы предназначены прежде всего для Алейской и Рубцовской территории, но с высокой долей вероятности сбывается и в Барнауле.

Правдивость своих прогнозов синоптик оценивает от 50 до 75%. Правда есть исключения: прошлое аномальное лето, например, пошло в разрез того, что предрекал Свечников.

Несмотря на осечки, «клиенты» к нему все равно обращаются. В основном это руководители и агрономы местных хозяйств.

«Они иногда называют нас, народных синоптиков, колдунами», — рассказывает Виктор Свечников.

Облачно. Погода. СС0

Его основной прогноз на лето: осадков больше, чем обычно. Засуху на Алтае в этом году народный синоптик не предсказывает.

Прогноз Виктора Свечникова Апрель: 7−8, 16−17, 27−28 — осадки Май: 6−8, 11−13, 20−23, 25 — осадки Июнь: 3, 7, 9−10, 14−15, 18, 22, 25−26 — осадки Июль: 7, 9, 12, 22−23, 30 — осадки Август: 10−11, 19−21, 24 — осадки Сентябрь: 2, 4, 7, 15, 20−24, 26, 28, 30 — осадки

О чем говорит Юрий Илясов

В степной зоне края Юрий Илясов прогнозирует летнюю погоду. Он — бывший заведующий сектором семеноводства Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции в Ключевском районе.

Юрий Илясов следит за погодой с 1996 года. В основе его метода лежит повторяемость осадков через шесть лунных месяцев, которые в среднем состоят из 28, а иногда из 26 дней.

Алтайский край. Ясная погода. Горы и равнины. altapress.ru

«На станции, куда я пришел работать, этими прогнозами занимался кандидат наук Иван Митрофанович Димов, — рассказывал «АП» Юрий Илясов. — Он уже собирался тогда уходить на пенсию. Ему очень не хотелось, чтобы его дело заглохло. Но передать свои методики ему было некому. Уговорил меня. С 21 марта по 21 декабря ежедневно я наблюдал за погодой. И переносил сетку выпадения осадков на полгода вперед.

Правдивость своих прогнозов Юрий Илясов оценивает в 70−80%, при этом оговаривается, что предназначены они только для степной группы районов.

Им народный синоптик из Ключей предрекает недостаток осадков.