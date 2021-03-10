25-градусные морозы надвигаются на Алтайский край. Стало известно, когда похолодает

Резкое похолодание ожидается в Алтайском крае на текущей неделе — в ночные часы температура воздуха местами опустится до -25 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие двое суток районы края будут находиться под влиянием атмосферных фронтов западного циклона.

В этой связи в регионе ожидается переменчивая погода, возможно усиление ветра. Если 10 марта скорость ветра при порывах будет достигать 13 метров в секунду, то 12 марта — уже 22 метров в секунду.

В отдельных районах ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели.

10 марта дневные температуры составят −1…+4 градуса, местами по югу +6…+11 градусов. Затем станет прохладнее.

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11 марта будет 0…-5 градусов, местами по югу до +5 градусов.

Существенное похолодание ожидается в течение дня 12 марта. В дневные часы столбики термометров покажут −5…−10 градусов. К ночи 13 марта температура опустится до −13…−18 градусов, а местами и до -25 градусов.

По словам Людмилы Сырых, похолодание будет связано с тем, что западный циклон переместится на восток, а на смену ему в Алтайский край придет антициклон.