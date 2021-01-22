40-градусные морозы вновь пожалуют в Алтайский край

25−26 января в Алтайском крае столбики термометров в некоторых районах опустятся до -42 градусов. По всему краю будет ниже -32. Об этом говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

Существенно падать температура начнет 24 января. Если за день до этого днем будет −14… −19 градусов, то на следующий день похолодает уже до -24, местами −28… −33 градуса.

По востоку небольшой и умеренный снег, по югу слабые метели. Ветер западный, 3−8 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с.

25 января ночью по региону ожидается −32… −37 градусов, местами до -42. Днем будет −28… −33, местами до -25.

Ветер переменный, 2−7 м/с и преимущественно без осадков.

Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима. Анна Зайкова

В Барнауле после −14… −16 градусов днем 23 января, в воскресенье, 24 числа будет −19… −21 градус, с похолоданием до -28 в течение дня.

Временами небольшой снег. Ветер западный, 3−8 м/с.

25 января ночью ожидается −40… −42 градуса, днем чуть теплее: −31… −33.

Преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2−7 м/с.