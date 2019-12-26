30-градусный мороз ударит по Алтайскому краю вслед за снежным штормом

Напомним, что в данный момент край живет в режиме штормового предупреждения из-за неблагоприятных погодных явлений. Мощная снежная буря обрушилась на регион накануне и серьезно осложнила ситуацию на дорогах.
Однако, как ожидается, уже 27 декабря погода в регионе изменится. В крае ощутимо похолодает.
По информации алтайского ЦГМС, дневные температуры воздуха составят −13…−18 градусов, в северных районах местами будет −23…−28 градусов. Днем 27 декабря в крае будет преимущественно без осадков, лишь в предгорьях ожидается небольшой снег, по северу местами изморозь, на дорогах гололедица.
В ночь на 28 декабря в крае температура опустится до −28…−33 градусов, местами по югу будет −21…−26 градусов.
Днем в субботу будет −18…−23 градуса, местами по западу до -12 градусов. При этом осадков в крае не ожидается.