Грация: в соцсетях публикуют фото сидящих коров

И выяснилось, что многие пользователи даже не догадывались о том, что коровы тоже могут сидеть.
rlly thought mine was broken. pic.twitter.com/LXzksVlHJd— molly (@mollyzagala) October 6, 2020
Вид отдыхающих животных привел людей в восторг, пишет mail.ru.
Многие сравнили парнокопытных с собаками и предположили, что буренки «подсмотрели», как сидят псы и стали копировать их. Некоторые решили подбросить тему для исследования британским ученым.
В августе посетители пляжа в ирландском Банбеге оторопели, увидев, как корова выплыла из моря прямо на берег. Вероятно, корова находилась на берегу расположенного поблизости острова, когда начался прилив. После того, как уровень воды снизился, она решила вернуться на материк.
Дерзкий побег
Известен случай, когда в Польше корова, которую пытались отвезти на скотобойню, совершила дерзкий побег и уплыла на остров.